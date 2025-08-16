كشفت رئاسة الجمهورية في مصر، تحقيق موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 فائضاً أولياً غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه أو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح بيان رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، أن الفائض الأولي سجل زيادة سنوية بنسبة 80% مقارنة بالعام 2023/2024 الذي سجل 350 مليار جنيه.وقال وزير المالية أحمد كجوك أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي: «إن هذا الأداء المالي المميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة».وأكد الوزير أن هذا الأداء المالي المميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.وشهدت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 35.3%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية، والتسويات الطوعية، والتحول الرقمي في المنظومة الضريبية، وفق البيان.وبلغ عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية القديمة أكثر من 401 ألف طلب، فيما تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي طوعي، أسفرت عن تحصيل 77.9 مليار جنيه.