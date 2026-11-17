أثار تكريم صانعة المحتوى اللبنانية شروق صن شاين خلال «ملتقى الإبداع الدولي» في بيروت تساؤلات بشأن مشاركة وزارة الثقافة اللبنانية في رعاية الحدث، خاصة بعد توجيه الشكر إليها ضمن منشورات الحفل، وهو ما دفع الوزارة إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه منح الملتقى أي رعاية أو تفويض، موضحة موقفها من استخدام اسمها وشعارها في الفعالية.

وكانت شروق صن شاين قد نشرت صوراً من الحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجّهت الشكر إلى وزارة الثقافة وجهات أخرى، معربة عن تمنياتها باستمرار النشاط الإبداعي وبقاء بيروت وجهة للمبدعين والرواد.

في المقابل، نفت وزارة الثقافة اللبنانية منح أي رعاية رسمية أو تفويض للملتقى، مؤكدة أن تنظيمه جرى دون الحصول على موافقتها، وهو ما وصفته في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي بأنه «مخالفة صارخة للأصول الإدارية».

وأوضحت الوزارة أنها خاطبت السفارة العراقية، ممثلة بالسفير محمد رضا الحسيني، باعتبار أن رئيس الجهة المنظمة عراقي الجنسية، مطالبة بوقف استخدام اسم الوزارة وشعارها، وسحب وتصحيح جميع المواد الإعلانية المرتبطة بالفعالية.

كما شددت على ضرورة التزام الجهات المنظمة بالضوابط القانونية والإدارية المعتمدة في لبنان عند إقامة الفعاليات.

ورغم نفي صلتها بتنظيم الملتقى، أكدت الوزارة تمسكها بتعزيز العلاقات الثقافية اللبنانية العراقية، مجددة ترحيبها بالمثقفين والأدباء والفنانين العراقيين، ودعمها للتبادل الثقافي والحضور الإبداعي العراقي في لبنان.