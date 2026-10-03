كشف الفنان المصري رياض الخولي سر ابتعاده عن الظهور واللقاءات الإعلامية لنحو 23 عامًا، مؤكدًا أن قراره لم يكن بسبب الابتعاد عن الفن أو الجمهور، وإنما لإيمانه بأن أعمال الفنان هي التي يجب أن تتحدث عنه.



رياض الخولي: «دع الآخرين يتحدثون»

وأوضح الخولي أنه يرى أن مهمة الممثل تقديم أعماله وترك الحكم عليها للجمهور، قائلًا: «أنا عندي وجهة نظر، وهي إنني راجل ممثل بعمل مسلسل أو فيلم، فيه بيشوفوا المشاهد».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الممثل يبذل جهدًا كبيرًا في التحضير والحفظ والعمل مع فريق التصوير، لكنه لا يرى ضرورة للحديث عن إنجازاته بنفسه، معتبرًا أن استعراض الفنان لمجهوده قد يصل إلى حد «البجاحة».



مخاوف قبل العمل مع عادل إمام

وانتقل الخولي في حديثه عن مشاركته في فيلم «طيور الظلام» عام 1995 أمام الفنان المصري عادل إمام، موضحًا أنه لم يكن متحمسًا في البداية، إذ خشي أن تكون التجربة بداية ونهاية مشواره.

وقال: «مكنتش فرحان بالمشاركة في طيور الظلام، وقلت مع عادل إمام دي بداية ونهاية، وكنت متخوف»، مشيرًا إلى أنه نقل مخاوفه إلى والدته، التي طمأنته قائلة: «دي فتحة الخير».



كيف تغلب على رهبة عادل إمام؟

واستعاد الخولي كواليس لقائه الأول بعادل إمام، موضحًا أنه شعر بالتوتر أمامه، لكن الأخير تعامل معه بذكاء وساعده على تجاوز رهبة الموقف، فحرص على إشراكه في التصوير، وهو ما جعله أكثر هدوءًا واستقرارًا أمام الكاميرا.

وقال: «عادل إمام من ذكائه وأنا مشدود خدني وصورني معاه، ولما عمل كده بقيت أهدى»، مؤكدًا أن الدور أصبح من الأدوار التي يعتز بها، خاصة مع تشجيع عادل إمام له خلال التصوير.



آخر أعماله

وشارك رياض الخولي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال عملين، هما مسلسل «مناعة» مع الفنانة التونسية هند صبري، و«درش» مع الفنان مصطفى شعبان، وسط إشادات واسعة من الجمهور.

وضم «درش» في بطولته إلى جانب رياض الخولي كلًا من سهر الصايغ، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق وهاجر الشرنوبي، والعمل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.