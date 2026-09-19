يستعد الفنان المصري أحمد عز للعودة إلى السينما من خلال التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «العارف»، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، إذ بدأت الخطوات الأولى للمشروع تمهيدًا لدخوله مرحلة التنفيذ، ضمن خطة طرحه في دور السينما خلال موسم 2027.

«العارف 2» يدخل مرحلة التجهيز

ويجري خلال الفترة الحالية العمل على التفاصيل الخاصة بالجزء الجديد، بالتزامن مع بدء التفاوض مع عدد من الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، فيما لم يتم الكشف بصورة نهائية عن قائمة الأبطال أو تفاصيل الأحداث.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح الفيلم بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مع اكتمال التعاقدات والاستقرار على فريق العمل، قبل تحديد الموعد النهائي لانطلاق التصوير والإعلان عنه رسميًا.

نجوم الجزء الأول

وشارك أحمد عز في بطولة الجزء الأول إلى جانب أحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب، فضلًا عن عدد من ضيوف الشرف، بينهم الفنان محمد ممدوح.

وحمل الفيلم توقيع محمد سيد بشير على مستوى التأليف، وأحمد علاء الديب في الإخراج، فيما تولت شركة «سينرجي فيلمز» مهمة الإنتاج.

تجربة سينمائية ضخمة

وتميز الجزء الأول بضخامة إنتاجه وطبيعة أحداثه التي جمعت بين الأكشن والإثارة والتكنولوجيا، كما خاض تجربة تصوير خارجية واسعة، إذ نفذت مشاهده في أربع دول هي مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

أعماله المنتظرة

وعلى الصعيد الدراما، أنهى أحمد عز مؤخرًا تصوير مشاهده في مسلسل «الأمير»، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في عالم الدراما المخصصة للمنصات الرقمية، ويتكون العمل من 6 حلقات فقط، في تجربة جديدة ضمن مشواره الفني.

المسلسل من فكرة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار صلاح الجهيني، بينما يتولى إخراجه المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، ومن المنتظر الكشف عن موعد عرضه خلال الفترة القادمة.