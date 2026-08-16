دخل اسم المطرب المصري عمرو دياب في واقعة احتيال إلكتروني بالجزائر، بعدما انتشر إعلان عبر «إنستغرام» يزعم تنظيم حفل له في أحد المرافق الثقافية بالعاصمة قبل أن تتدخل السلطات وتنفي وجود أي فعالية من هذا النوع.

تحذير للمواطنين

وأكدت ولاية الجزائر في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيسبوك» أن الحفل المتداول لم يحصل على أي ترخيص رسمي، محذرة الجمهور من الانسياق وراء الإعلان أو شراء التذاكر المعروضة من خلال الحساب المروج له.

وأشارت إلى أن الإعلان الوهمي يستهدف الحصول على بيانات المستخدمين المالية، مستغلاً اسم جهة رسمية لإضفاء المصداقية على عملية الاحتيال.

بلاغ للجهات القضائية

ولم تتوقف الإجراءات عند إصدار التحذير، إذ أعلنت الولاية تقدمها بشكوى رسمية إلى الجهات القضائية المختصة بسبب استخدام هويتها واسمها في الترويج للفعالية المزعومة.

حفل في الأردن

وفي الوقت الذي نفت السلطات الجزائرية إقامة الحفل، يواصل عمرو دياب جدول حفلاته ويلتقي جمهوره في الأردن خلال الفترة القادمة ضمن حفل معلن مسبقاً بمدينة العقبة، ويلتقي محبيه في منطقة «آيلة» يوم 18 سبتمبر القادم، بعد غياب عن الساحة الغنائية هناك استمر 4 أعوام منذ آخر حفلاته في الأردن 2022.