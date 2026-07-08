يشهد صيف 2026 حراكاً مسرحياً لافتاً، مع انضمام عدد من نجوم السينما والتلفزيون إلى خشبة المسرح للمرة الأولى، في موسم يجمع بين التجارب الجديدة وعودة أسماء معروفة، ويعكس تنامي الاهتمام بالعروض المسرحية الجماهيرية في المنطقة.

ويتصدر الفنان المصري محمد إمام قائمة الوافدين الجدد إلى المسرح، من خلال مسرحية «برنس العالم»، المقرر تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة نخبة من الفنانين، وهي من تأليف مصطفى بسيط وإخراج نادر صلاح الدين، على أن تنطلق لاحقاً في جولة تشمل مصر وعدداً من الدول العربية.

كما تخوض الفنانة هنادي مهنا أولى تجاربها المسرحية، عبر مسرحية «خيال مريض»، إلى جانب هشام ماجد ومحمد عبدالرحمن «توتا»، في عمل كوميدي ينطلق عرضه في 7 يوليو بالقاهرة.

ومن أبرز مفاجآت الموسم، اجتماع دنيا وإيمي سمير غانم للمرة الأولى على خشبة المسرح، في عرض جديد يتولى إخراجه خالد جلال، ومن المقرر تقديمه بنهاية الصيف بعد استكمال التحضيرات.

وتبدأ الفنانة كارولين عزمي مشوارها المسرحي، من خلال مسرحية «الساحل الشرير» إلى جانب أشرف عبدالباقي، بمشاركة أحمد عبدالوهاب وكريم عفيفي وعدد من نجوم الكوميديا، على أن تُعرض يومي 9 و10 يوليو ضمن فعاليات موسم الساحل الشمالي.