حسمت ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، الجدل الدائر منذ سنوات حول علاقتها بشقيقها الموسيقار الراحل زياد الرحباني، مؤكدة أن ما تردد عن وجود خلاف دائم بينهما لا يعكس حقيقة العلاقة التي جمعتهما.

وكشفت ريما، في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، أنها اختارت الابتعاد عن الأضواء ومواقع التواصل لفترة طويلة، موضحة أنها كانت تعيش عزلة اختيارية بعيداً عن متابعة الأحداث أو التواصل حتى مع المقربين منها.

حقيقة الخلاف

وأكدت أن منزل الرحباني كان قائماً على المحبة والصدق، مشيرة إلى أن علاقتها بزياد ظلت قوية رغم ما مرا به من خلافات عائلية عابرة، والتي رأت أنها تعرضت للمبالغة بسبب شهرة العائلة.

وأوضحت أن الخلاف بينهما بدأ بعد تصريحات أدلى بها زياد في وقت سابق عن الأسرة، اعتبرت أنها لا تعكس الواقع، ما دفعها إلى الرد عليه علناً قبل أن يدرك لاحقاً عدم دقة تلك التصريحات ويشعر بالندم.

حسم الشائعات

وأكدت ريما الرحباني أن زياد كان يثق كثيراً في رأيها الفني ويقدر صراحتها، مشددة على أن علاقتهما ظلت قائمة على المحبة رغم الخلافات. كما هاجمت مروجي الشائعات، مؤكدة قوة الرابط الذي جمعها بشقيقها.

انتقاد التكريم

وانتقدت ريما محاولات إعادة تقديم أعمال شقيقها الراحل زياد الرحباني تحت مسمى «التكريم»، مؤكدة أن أفضل طريقة للحفاظ على إرثه الفني هي احترام أعماله الأصلية وعدم العبث بها، معتبرة أن استغلال اسمه في تقديم نسخ جديدة يخدم الساعين إلى الظهور أكثر مما يخدم تاريخه الفني.