أُسدل الستار على مسيرة أحد أبرز نجوم السينما التركية، بعدما رحل الفنان قدير إينانير، تاركاً خلفه إرثاً فنياً امتد لعقود، صنع خلاله مكانة استثنائية في تاريخ الشاشة التركية، وقدم أعمالاً لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.

وأعلنت عائلة الفنان الراحل وفاة قدير إينانير عن عمر ناهز 77 عاماً، مساء الجمعة، داخل أحد مستشفيات مدينة إسطنبول، بعد صراع مع أزمة صحية استدعت دخوله العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.

وكان إينانير يعاني منذ منتصف الشهر الماضي من التهاب رئوي حاد، تدهورت على إثره حالته الصحية، قبل أن يعلن الأطباء وفاته بعد محاولات مكثفة لإنقاذه.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة عصر (الأحد) في مدينة إسطنبول، التي شهدت أبرز محطات حياته الفنية والشخصية.

وُلد قدير إينانير في 15 أبريل 1949 بمحافظة أوردو المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، ولفت الأنظار إلى موهبته التمثيلية منذ سنوات الدراسة، بعدما تألق في عدد من المسرحيات المدرسية.

وأكمل دراسته في ثانوية حيدر باشا بمدينة إسطنبول، قبل أن يتخرج في قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الاتصالات في جامعة مرمرة، ليبدأ بعدها رحلة فنية صنعت منه أحد أبرز نجوم السينما التركية.

ودخل إينانير عالم السينما عام 1968 من خلال دور صغير في فيلم «بعد سبع خطوات»، قبل أن ينطلق نحو النجومية بعد مشاركته في بطولة فيلم «كارا غوزلوم» (سوداء العينين) عام 1970 إلى جانب النجمة التركية توركان شوراي، وهو العمل الذي شكل نقطة التحول في مسيرته وفتح أمامه أبواب البطولة في عشرات الأفلام التي رسخت اسمه كواحد من أهم نجوم الفن التركي.