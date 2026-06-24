يعكف الفنان السعودي رابح صقر على قدم وساق لإطلاق عمله الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان «ضيقوا صدري»، وذلك ضمن إصداراته الفنية المرتقبة، في خطوة جديدة تثير اهتمام جمهوره في مختلف أنحاء العالم العربي.

تفاصيل العمل الجديد

كشف صقر تفاصيل الأغنية من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، حيث أوضح أنه يعمل على الانتهاء من تجهيز العمل تمهيدًا لطرحه قريبًا، مؤكدًا أن الأغنية ستصدر كعمل منفرد ضمن خطته الفنية الحالية.

موعد الإصدار المرتقب

كما حدد الفنان موعد إصدار الأغنية يوم الجمعة 26 يونيو لعام 2026، مشيرًا إلى أنه اختار هذا التوقيت بعناية حتى لا يتزامن مع الأحداث الرياضية أو الزخم الإعلامي، بما يتيح للعمل فرصة أكبر للوصول إلى الجمهور.

تفاعل الجمهور والترقب

وفي سياق الترويج للأغنية، نشر رابح صقر تغريدة قصيرة كتب فيها: «قريبًا جدًا.. ضيقوا صدري»، وهو ما زاد من الحماس والترقب بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.