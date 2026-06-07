واصل فيلم الأكشن العربي والعالمي 7Dogs تحقيق أرقام استثنائية في شباك التذاكر العربي، بعدما بلغت إيراداته 14.011.094 دولاراً، فيما وصل إجمالي التذاكر المباعة إلى 1.827.034 تذكرة خلال 11 يوماً فقط من انطلاق عرضه في دور السينما، مواصلاً تعزيز حضوره الجماهيري في مختلف الأسواق العربية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسار تصاعدي متواصل منذ بدء عرض الفيلم، إذ تجاوزت إيراداته 4 ملايين دولار خلال أول يومين، ثم ارتفعت إلى أكثر من 7.8 مليون دولار بعد أربعة أيام، قبل أن تتجاوز 10.4 مليون دولار خلال ستة أيام، وتصل إلى 13.4 مليون دولار بنهاية يومه العاشر، وصولاً إلى أكثر من 14 مليون دولار في اليوم الحادي عشر، ما يعكس استمرارية الإقبال الجماهيري وقدرة الفيلم على الحفاظ على زخمه منذ انطلاقه.

ويضم الفيلم نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي، وسلمان خان، وسنجاي دوت، وناصر القصبي، في عمل يجمع بين الإنتاج الضخم والأكشن والتشويق، ليواصل ترسيخ مكانته كواحد من أكبر المشاريع السينمائية العربية وأكثرها حضوراً على مستوى شباك التذاكر في المنطقة.