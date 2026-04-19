يشهد موسم صيف 2026 انطلاقة فنية قوية، وتستعد القاهرة لاستقبال سلسلة من الحفلات الغنائية الكبرى بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي، في مقدمتهم النجم عمرو دياب، والنجمة أنغام، وسط اهتمام جماهيري واسع.

افتتاح الموسم

ويفتتح عمرو دياب موسم الصيف بحفلة ضخمة في 1 مايو داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، في أجواء من الاستعدادات المكثفة وحضور جماهيري متوقع، مع تشديدات تنظيمية تشمل منع التدخين داخل الحرم الجامعي، وحظر إدخال الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى منع أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو أسلحة حفاظًا على سلامة الحضور.

أنغام في الأرينا

كما تحيي أنغام حفلتها الغنائية في 15 مايو على مسرح الأرينا بالقاهرة الجديدة، بقيادة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية، وتقدم مجموعة من أبرز أغانيها وسط تفاعل جماهيري متوقع، من بينها «مش حبيبي بس»، و«مش قادره»، و«سيبتلي قلبك».

ضوابط تنظيمية

وفي السياق التنظيمي، أعلنت الشركة المنظمة لتلك الحفلات عددًا من الضوابط الخاصة بالحضور، من بينها منع دخول الأطفال أقل من 12 عامًا، وعدم السماح بإعادة الدخول بعد مغادرة موقع الحفلة، ورفض التذاكر غير الصادرة من المنافذ الرسمية أو التالفة أو غير الأصلية، إلى جانب منع إدخال المظلات والكراسي داخل ساحة الحفلة.

ويأتي هذا الموسم ليعكس عودة قوية للحفلات الغنائية الكبرى، مع تنوع في العروض الفنية وارتفاع مستوى الترقب الجماهيري للفعاليات القادمة.