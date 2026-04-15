انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتعرض الفنانة المصرية يسرا لإصابة أثناء تصوير أحدث أعمالها الدرامية «قلب شمس»، الذي يجمعها للمرة الأولى بالمخرج المصري محمد سامي.

حقيقة إصابة يسرا

وفي رد حاسم، نفت يسرا في تصريح خاص لـ«عكاظ» صحة ما تم تداوله، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ووصفتها بالشائعات المغرضة التي يقف وراءها أشخاص لديهم أهداف غير سليمة.

وأكدت يسرا أن تصوير مسلسل «قلب شمس» مستمر بشكل طبيعي دون توقف ولا يوجد أي أزمات بالكواليس، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

كواليس التعاون الأول

تطرقت يسرا سابقاً إلى كواليس تعاونها الأول مع المخرج محمد سامي في مسلسل «قلب شمس»، مشيرة إلى أن العمل معه يحمل طابعًا مختلفًا.

وأوضحت أن التجربة، رغم ما تتضمنه من صعوبات وتحديات في بعض الأحيان، تعد إضافة مهمة لأي فنان، لما يقدمه سامي من رؤية خاصة وأسلوب إخراجي يفرض حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير.

فريق العمل

يشارك في مسلسل «قلب شمس» إلى جانب النجمة يسرا والمخرج محمد سامي، عدد كبير من الفنانين، من بينهم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، وميشيل مساك، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.

تجربة تمثيلية الأولى

ويشهد العمل محطة جديدة في مشوار محمد سامي، حيث يطل على الجمهور كممثل للمرة الأولى، بالتوازي مع قيامه بمهام الكتابة والإخراج، وهو ما يمنح المسلسل طابعًا خاصًا ويزيد من ترقب الجمهور والنقاد لنتيجته.