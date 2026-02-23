أكد الشاعر والمنتج صالح الشادي أن الفنان محمد عبده يتمتع بصحة جيدة ولا يعتزم الاعتزال، موضحاً أن ما تم تداوله مؤخراً حول ابتعاده عن الساحة الفنية غير دقيق.

وقال الشادي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه تحدث صباحاً مع الفنان محمد عبده بشكل ودي، حيث أكد الأخير عدم وجود نية للاعتزال أو الابتعاد عن جمهوره، مشيراً إلى أن محبة الجمهور ودعمهم المستمر يمثلان دافعاً لمواصلة العطاء الفني.

وأوضح أن التصريح المتداول جاء في سياق الرد على شائعة الاعتزال، داعياً الله أن يديم على الفنان محمد عبده الصحة والعافية، وأن يظل رمزاً فنياً وإبداعياً للمملكة.

ويُعد محمد عبده أحد أبرز القامات الفنية في الوطن العربي، ويمثل حضوره المستمر امتداداً لمسيرة فنية طويلة أسهمت في إثراء الأغنية السعودية والخليجية.