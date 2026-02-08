إبراهيم الحجاج يواجه متاعب الزواج بأسلوب كوميدي في رمضان 2026

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «يوميات رجل متزوج»، البرومو الترويجي للعمل، الذي يعود به الفنان السعودي إبراهيم الحجاج إلى موسم رمضان 2026، المقرر عرضه عبر منصة MBC شاهد.

تفاصيل البرومو

وسلط البرومو الضوء على تفاصيل الحياة الزوجية اليومية، إذ يقدم الفنان إبراهيم الحجاج شخصية تدعى عبدالله يعود من شهر العسل مع زوجته أروى، ثم تبدأ سلسلة من المشاكل والمواقف الطريفة التي تواجه المتزوجين حديثاً.

تحاول العائلة والأصدقاء مساعدة عبدالله في مواجهة هذه المواقف، إلا أن المفارقات الطريفة والمواقف الكوميدية تسيطر على الأحداث، لتقدم تجربة درامية مرحة تتناسب مع أجواء رمضان.

فريق العمل

ويجمع العمل إلى جانب إبراهيم الحجاج كلاً من آيدا القصي، فاطمة الشريف، سعيد صالح، فيصل الدوخي، نواف الشبيلي، آيدا القصي، حكيم جمعة وآخرين، والمسلسل من إخراج عبدالرحمن السلمان.

أعمال فنية منتظرة

يشار إلى أن الفنان السعودي إبراهيم الحجاج أعلن تعاونه مع المنتج اللبناني جمال سنان في مشروع فني جديد، من المقرر بدء تصويره بعد انتهاء موسم دراما رمضان 2026، على أن يكون العمل قصيراً ومختلفاً.