أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «إفراج» بطولة الفنان المصري عمرو سعد، الإعلان التشويقي للعمل، تمهيدًا لعرضه خلال موسم رمضان.

عمرو سعد في رحلة انتقام

وتبين من الإعلان التشويقي لمسلسل «إفراج» أن العمل يدور حول رحلة انتقام يخوضها عمرو سعد، حيث يتعرض خلالها للعديد من المواقف والتحديات.

لقطات من البرومو التشويقي لمسلسل «إفراج».

حاتم صلاح يغير جلده

يقدم الفنان حاتم صلاح دورًا بعيدًا عن الكوميديا في هذا العمل، كما يشارك في المسلسل عدد من النجوم، من بينهم الفنانة تارا عماد، والفنان عبدالعزيز مخيون، والفنان محسن منصور وغيرهم.

لقطات من البرومو التشويقي لمسلسل «إفراج».

تفاصيل مسلسل إفراج

يتكون المسلسل من 30 حلقة، وتتمحور أحداث العمل في إطار درامي شعبي اجتماعي، والعمل تأليف ورشة ملوك، ومقرر عرضه عبر قناة MBC مصر.

لقطات من البرومو التشويقي لمسلسل «إفراج».

أبطال العمل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عمرو سعد كل من تارا عماد، وحاتم صلاح، وسما إبراهيم، وصفوة، وأحمد عبدالحميد، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وآخرين.

لقطات من البرومو التشويقي لمسلسل «إفراج».

آخر أعمال عمرو سعد

وكان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل «سيد الناس»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، وجمع العمل أحمد زاهر، وأحمد رزق، وريم مصطفى، وبشرى، وإلهام شاهين، وإنجي المقدم، وخالد الصاوي، ونشوى مصطفى، وأحمد فهيم، ورنا رئيس، وملك زاهر، ومنة فضالي، ومحمود قابيل وغيرهم.