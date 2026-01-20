أصدر الشاعر والكاتب الصحفي المصري محمد حميدة ديوانا جديدا بعنوان«معجم الجنة»، عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام. يضم الديوان 39 قصيدة بالعامية المصرية، وهو الإصدار الخامس لحميدة، الذي يطرح روايته الأولى قريبا.

عن الديوان، قال الناقد الفني الدكتور رحاب الدين الهواري: بعامية «راقية» تقترب من الفصحى في تراكيبها، محتفظة بدفء اللسان المصري، استهل الشاعر قصائد ديوانه «معجم الجنة»، ​بثنائية (الكتاب/المعجم): «كان الكتاب بيميني» ليعطي قدسية للحالة، وكأن الحب هنا «منهجا» فجمع في ديوانه، على غير ترتيب مسبق بين رومانسية حالمة، ورمزية صوفية، في حالة خاصة وعالم مواز، يحلق بين أرض وسماء.

وأضاف أن الشاعر اعتمد عبر قصائده على «موسيقى داخلية» هادئة، لا تلتزم بقافية حادة، ما جعلها تبدو كأنها «فضفضة» شعورية صادقة، فيما نجح على مدار مجموعته الشعرية، في اختصار قصة كاملة، بدت سردية في أغلبها، مستخدمه مفردات (البداية، الحلم، التحدي، القلق، ثم الاستسلام والخضوع للجمال) وكأنه يعكس بنصوصه، المحلقة بين جنان وأراضين، تجربة شعورية صادقة، تستخدم الطبيعة (الشجر، الثمر، الجذع) كمرآة للمشاعر الإنسانية، مقدما طرحه، بقدرة عالية على تطويع العامية لخدمة المعنى الفلسفي للحب.

ولفت الدكتور رحاب إلى أن الديوان جاء غنيا بالصور البصرية، مع أنسنة الجماد، فجعل الشوارع والبيبان تشعر وتتحرك، والأرض التي كانت تضيق في الواقع، اتسعت هنا في خيال المحبين.

​«كل الشوارع في الشتا بتميل على كتف الحيطان».. استهلال آخر عبقري يصف حالة من «الاحتياج للدفء» والسند، وكأن الشارع نفسه يشعر بالوحدة ويبحث عن كتف، يباغته الشاعر بـ«دقة ونس»، في تكثيف راق يلخص حالة الانتظار خلف الأبواب المغلقة.

وتحدث الناقد عن ​الوجع وأسئلة الوجود، باعتبارها «مورال» الصورة السينمائية عند حميدة، في ديوانه الزاعق بوضوح: (عيال حارتنا ما بيناموش).. أترى هنا عدم النوم، شقاوة أطفال أم هو أرق الجوع والبرد؟.. وتحدث عن الأسئلة الوجودية، من مرآة «كيرجارد» إلى نصوص «معجم الجنة»: «وإزاي ينام ليل الشتا ف حضن العيال العريانين»، لنصل إلى ذروة الوجع في النص، فتتمثل على صفحات القصيدة/الديوان، صورة البطل الأرسطي، «الذي -حتما- سيثير فينا مشاعر الخوف والشفقة، والألم».

وسبق للزميل حميدة أن أصدر توب الوطن منقوش بدم الحور: ديوان شعر. الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2011، القتل المُقدَّس: كتاب بحثي عن دار رهف للنشر والتوزيع، القاهرة 2015، ليل بيحلم بالونس: ديوان شعر عن دار رهف، القاهرة 2016، و القاهرة / مراكش - رحلة صحفية إلى جبال الأطلس عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام 2025.