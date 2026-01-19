أثار خلاف علني بين نجم هوليوود بن أفليك ونجمة تلفزيون الواقع ليزا بارلو موجة واسعة من الجدل، بعد تبادل تصريحات متناقضة حول سبب غيابها عن بعض مشاهد الموسم السادس من برنامج Real Housewives of Salt Lake City.

غياب يفتح باب التساؤلات

بدأت القصة عندما برّرت بارلو عدم مشاركتها في الرحلة السنوية للفتيات ضمن البرنامج بانشغالات مهنية، قالت إنها ترتبط بتعاون يجمعها ببن أفليك والممثلة بليك لايفلي، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعي البرنامج وأدخل اسم أفليك في دائرة الجدل.

أفليك ينفي: لا أعرفها

وخلال مقابلة مع Access Hollywood للترويج لفيلمه الجديد The Rip، الذي يشاركه بطولته مات ديمون، نفى بن أفليك بشكل قاطع معرفته بليزا بارلو أو لقائه بها من قبل، مؤكداً أنه لا يتذكر أي مناسبة جمعتهما.

وقال أفليك: «لا أريد أن أكون الشخص الذي يقال إنه التقى بها. ألتقي بالكثير من الناس ولا أتذكر الجميع»، مضيفاً أنه لم يزر ولاية يوتا منذ نحو 8 إلى 10 سنوات، وأن ملامح بارلو لا تبدو مألوفة له.

رد موثق من بارلو

وفي رد سريع، أكدت ليزا بارلو أنها التقت أفليك بالفعل خلال مهرجان SXSW في مدينة أوستن بولاية تكساس في مارس 2025، أثناء العرض الأول لفيلمه The Accountant 2. ولدعم روايتها، نشرت مقاطع فيديو عبر منصة «تيك توك» تُظهر مرور أفليك على السجادة الحمراء خلال الحدث.

توتر متصاعد داخل البرنامج

ويأتي هذا السجال في سياق موسم حافل بالخلافات داخل البرنامج، إذ أشارت بارلو في إحدى الحلقات إلى أن توتر علاقتها بزميلتها برونوين نيوبورت، إلى جانب التزاماتها المهنية، كان السبب الرئيسي وراء غيابها عن رحلة الفتيات.

تصريحات تزيد النار اشتعالاً

ووصفت بارلو زميلتها نيوبورت بأنها «كاذبة مرضية»، مؤكدة أن جدولها المهني والشخصي مزدحم بالالتزامات، في تصريحات ساهمت في تصعيد الجدل داخل البرنامج وبين جمهوره على منصات التواصل الاجتماعي.