كشف المطرب اللبناني الشاب محمد فضل شاكر عن تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال فترة احتجازه على ذمة قضيته المنظورة حالياً، مؤكّداً أن حالته مستقرة في الوقت الحالي.

الوالد بصحة مستقرة

وقال محمد فضل شاكر، في تصريحات تلفزيونية على هامش مشاركته في فعاليات حفل Joy Awards، إن الإجراءات تسير في مسارها القانوني، وإن الأسرة تتفاءل بانفراج قريب، معرباً عن الأمل في خروج والده قريباً.

دعم فني وجماهيري

وأضاف أن والده يحظى بدعم واسع من الفنانين والجمهور، مشيراً إلى أن والده يتطلع لرؤية هذا الدعم عن قرب والعودة إلى جمهوره والوقوف على خشبة المسرح مجدداً.

فوز فضل شاكر

فاز الفنان اللبناني فضل شاكر خلال حفل Joy Awards 2026 بجائزتي «الأغنية المفضلة» و«الفنان المفضل» عن فئة الموسيقى، بعد النجاح الذي حققته أعماله خلال 2025.

محمد وجائزة «الوجه الجديد»

كما نال محمد فضل شاكر جائزة «الوجه الجديد المفضل»، متفوقاً على منافسيه؛ حمزة، ولونا كرم، ويزيد فهد، موجّهاً الشكر لجمهوره ومؤكداً أن الفن الصادق يصل إلى الناس،