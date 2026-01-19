أثار الفنان الشاب عصام عمر جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعد نشره صورة تجمعه بالفنانة جيهان الشماشرجي، حيث ظهرا بإطلالة رسمية، ما أثار تساؤلات المتابعين حول طبيعة علاقتهما.

تعليق غامض

أرفق عصام الصورة عبر حسابه على «فيسبوك» بتعليق قال فيه: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات»، ما زاد من تكهنات الجمهور حول ارتباطهما.

نفي الشائعات

في المقابل، نفت مصادر لـ«عكاظ» صحة ما يتردد بشأن ارتباطهما، مؤكدة أن ما حدث يدخل في إطار الحملة الدعائية لمسلسل «بطل العالم»، المقرر عرضه اليوم (الأحد).

قائمة النجوم

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عصام عمر وجيهان الشماشرجي؛ فتحي عبد الوهاب، محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، منى هلا، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هاني سرحان.

أحداث المسلسل

يتناول «بطل العالم» قصة ملاكم سابق، يؤدي دوره عصام عمر، يسعى لاستعادة قيمته بعد سقوطه الرياضي عبر مسار مهني جديد.