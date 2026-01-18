فُجعت الفنانة المصرية شيرين، مساء أمس (السبت) بوفاة شقيقها عماد محمد السيد عزام.

وأوضح عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن تشييع الجثمان سيتم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ظهر اليوم (الأحد).

وتُعد الفنانة شيرين من الأسماء البارزة في الساحة الفنية، وتمتلك مسيرة حافلة في السينما والمسرح والتلفزيون، شاركت خلالها في نحو 38 فيلماً سينمائياً، من أبرزها «الجحيم»، «دموع صاحبة الجلالة»، «الإرهابي»، «بخيت وعديلة».

وعلى خشبة المسرح، قدمت أكثر من 80 عرضاً مسرحياً، من بينها «المتزوجون»، «البعبع»، «الزهر لما يلعب».

كما كان لها حضور مميز في الدراما التلفزيونية عبر أعمال عدة، منها «عيون»، «الظاهر بيبرس»، «جراند أوتيل»، «سابع جار»، «القاهرة كابول»، «سوق الكانتو».

إلى جانب نشاطها الفني، شاركت شيرين في عدد من الفعاليات الثقافية، وترأست لجنة التحكيم الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت عضواً في لجان تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي ومهرجان الرباط السينمائي.