شهد حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته السادسة بمدينة الرياض، صلحاً بين الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى والإعلامي باسم يوسف، بعد خلافات استمرت لسنوات.

لقطة عفوية

وظهر الثنائي عمرو مصطفى وباسم يوسف في لقطة عفوية على السجادة اللافندر يتبادلان الضحك، قبل أن يوثقا اللحظة بفيديو وصور، معلنين انتهاء الخلاف وعودة العلاقة إلى طبيعتها.

الصلح على السجادة اللافندر

تداول رواد مواقع التواصل لقطة من الحفل تُظهر عمرو مصطفى وباسم يوسف في لحظة ودية، ما اعتُبر إعلاناً غير رسمي عن إنهاء الخلاف بينهما.

خلافات قديمة

يذكر أن الخلاف بدأ قبل سنوات عندما سخر باسم يوسف من اسم عمرو مصطفى في برنامجه «البرنامج»، وتكرر الأمر لاحقاً، ما دفع عمرو للرد بأنه لا يرى مجالاً للسخرية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.

تصعيد الأزمة في 2023

وتفاقم الخلاف في 2023 بعد أن اتهم عمرو باسم بالخيانة العظمى، عقب تقديم الأخير أغنية «وطني حبيبي» بشكل ساخر، معتبراً ذلك إساءة للأوبريت ولرموز الفن المصري، ومهدداً باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم تتحرك الجهات المعنية.