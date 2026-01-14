تعود السبت القادم «جوي أووردز» لتجمع نجوم الفن والرياضة وصنّاع الترفيه في واحدة من أبرز ليالي موسم الرياض، في حفل عالمي يحتفي بالإبداع والنجاح، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في صناعة الترفيه.

ويشهد الحفل حضور نخبة من أبرز نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة، إلى جانب شخصيات عربية وعالمية، في حدث بات علامة فارقة على خريطة الجوائز الإقليمية والدولية، لما يحمله من زخم فني وإعلامي واسع.

وتتميّز «جوي أووردز» بتنوّع فئاتها التي تشمل السينما، الدراما، الموسيقى، الرياضة، وصنّاع المحتوى، مع اعتماد التصويت الجماهيري كأحد أبرز معايير اختيار الفائزين، ما يمنح الجمهور دوراً مباشراً في صناعة الحدث وتكريم المبدعين.

وتحمل الليلة العديد من اللحظات اللافتة، من تكريم شخصيات تركت بصمة واضحة في مسيرتها، إلى عروض فنية وبصرية تعكس مستوى عالمياً في التنظيم والإخراج، وتؤكد الاحترافية العالية التي باتت تميّز فعاليات موسم الرياض.

وتأتي «جوي أووردز» ضمن سلسلة الفعاليات الكبرى التي يحتضنها موسم الرياض، مواصلة ترسيخ حضور المملكة كمنصة عالمية للترفيه والثقافة، ووجهة تجمع الإبداع وتحتفي بصنّاع الفرح من مختلف أنحاء العالم.