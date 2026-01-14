كشف شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حقيقة وضعها الصحي، مؤكدًا أن معظم ما يتم تداوله إعلاميًا أخيراً غير دقيق ويهدف إلى إثارة الجدل فقط، نافيًا وجود أي مؤامرات أو تحالفات داخل الوسط الفني.

الدعم الحقيقي من أحمد سعد وزينة ومحمود الليثي



وأوضح في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك» أن الدعم الحقيقي لشيرين كان محدودًا، مشيرًا إلى أن الفنانين أحمد سعد وزينة، إلى جانب محمود الليثي، كانوا من القلائل الذين وقفوا بجانبها بدافع إنساني خالص.

أسباب ابتعاد أسرتها عن علاجها

وتطرق إلى سبب ابتعاد الأسرة في فترات سابقة، موضحًا أن العائلة دخلت قبل أربع سنوات في صراع طويل لمحاولة علاجها انتهت بالفشل، لكنها تعرضت حينها لهجوم وتشويه واتهامات بالاستغلال، ما دفعهم إلى التراجع حفاظًا على استقرار الأسرة.

فشل علاج شيرين عبد الوهاب



كما كشف أن خطة علاج شيرين تعطلت بسبب تدخلات وضغوط من أطراف متعددة، إضافة إلى التواجد المكثف للصحفيين أمام المستشفى، وهو ما خلق أجواء من التوتر وأسهم في فشل العلاج في ذلك الوقت.

نفي الشائعات

نفى شقيق شيرين الشائعات حول توجهها إلى منزل إحدى صديقاتها، موضحًا أن سيارة الإسعاف استخدمت فقط بعد شعورها بالإجهاد أثناء وجود الفنانة زينة معها، حيث نقلت إلى مستشفى قريب للاطمئنان عليها ثم عادت إلى منزلها دون أي تطورات خطيرة، مؤكدًا أن باقي الروايات المتداولة مجرد استغلال لأزمتها.