تحدثت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم عن تطورات وضعها الصحي عقب تعرضها لحادث سير خلال وجودها خارج البلاد قبل عدة أشهر، أدى إلى إصابتها بقطع في الرباط الصليبي.

وأكدت نجوى في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أنها تشهد تحسناً ملحوظاً في حالتها خلال الفترة الحالية، موضحة أنها تواصل الخضوع للعلاج الطبيعي تحت إشراف طبي منتظم لضمان التعافي الكامل.

سبب الإصابة وصعوبة في الحركة

وأوضحت نجوى إبراهيم أن الحادث وقع إثر اصطدامها بقطعة حديد في أحد الشوارع، ما تسبب في صعوبة مؤقتة في الحركة، الأمر الذي استدعى بدء جلسات العلاج الطبيعي.

وطمأنت نجوى جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها ستعود تدريجياً إلى ممارسة حياتها الطبيعية والنفسية في تسريع التعافي، وتستأنف نشاطها الفني والإعلامي خلال الفترة القادمة، عقب الانتهاء من فترة العلاج والتأهيل.