قلق صديقة يكشف المأساة



وبحسب ما تداولته صحف عالمية، بدأت القصة حين شعرت إحدى صديقات تركا بالقلق بعد انقطاع التواصل معها لعدة أيام، ما دفعها إلى التوجه لمنزلها، حيث عثرت عليها فاقدة للوعي. وعلى الفور، جرى الاتصال بخدمات الطوارئ التي حضرت إلى المكان وأعلنت وفاتها في موقع الحادث.

إصابات والتحقيق مستمر



من جانبه، كشف مكتب الطب الشرعي في سان دييغو عن وجود إصابات جسدية على جسد الراحلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن سبب الوفاة لم يُحدد بعد، وأنه من المبكر الجزم بملابساتها، في ظل استمرار التحقيقات والفحوصات اللازمة.

مسيرة فنية لافتة



واشتهرت جاين تركا بدورها المميز (معلمة الرياضة «الآنسة مان») في فيلم الكوميديا الشهير Scary Movie، الذي منحها شهرة واسعة وجعلها وجهاً معروفاً لدى جمهور السينما.

ظهور متنوع على الشاشة



وشاركت تركا في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما ظهرت في فيديو كليب أغنية Telephone للمغنية ليدي غاغا، إضافة إلى دورها في فيلم الرعب The Bad Batch عام 2016.

من كمال الأجسام إلى الأضواء



وقبل دخولها عالم التمثيل، برز اسم جاين تركا في رياضة كمال الأجسام النسائية، إذ بدأت ممارسة رفع الأثقال في ثمانينات القرن الماضي وشاركت في بطولات تنافسية، ثم عملت لاحقاً مدربة شخصية، قبل أن تخوض تجربة المصارعة الحرة تحت اسم فني مختلف، لتصنع مسيرة فريدة جمعت بين القوة والتمثيل.