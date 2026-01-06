ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على ارتكاب الجرائم من خلال كلمات بعض أغانيه.

وجرى ضبط المتهم داخل شقته السكنية بشارع جامعة الدول العربية، بعد رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن ألفاظاً وعبارات تحض على العنف و«البلطجة»، وتشجع على سلوكيات مخالفة للقانون.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عملية القبض جاءت عقب بلاغات تقدم بها عدد من المحامين في وقت سابق، طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطرب، على خلفية ما اعتبروه إساءة للمجتمع وتحريضاً مباشراً على الجريمة.

وطالبت البلاغات بفحص عدد من أغاني إسلام كابونجا، بعد احتوائها على عبارات تشير إلى انتشار المخدرات، واستخدام القوة، بما يخالف القيم المجتمعية ويشكل خطراً على الشباب.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأعمال الفنية المنسوبة للمتهم، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحقيقات.