رفع حفل الفنانة المصرية أنغام شعار كامل العدد في حفلها الغنائي «ليلة الحب»، الذي أقيم احتفالاً برأس السنة، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة.

الفنانة انغام

ديو عالمي لأول مرة

قدمت أنغام لأول مرة «ديو غنائي» على هامش الحفل مع النجمة العالمية توني براكستون، الأمر الذي شهد تفاعلا كبيرا من الحضور، خصوصا أنها كانت مفاجأة الحفل.

الفنانة انغام

أغانٍ رومانسية وكلاسيكية

وافتتحت أنغام الحفل بتقديم أغنية «ساندة عليك»، بالإضافة إلى غنائها أشهر أعمالها الكلاسيكية والرومانسية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، في أجواء احتفالية استثنائية.

لقطات من حفل أنغام

شهد حفل المطربة المصرية أنغام في الرياض العديد من المواقف المختلفة، التي تصدرت المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.