أكد السيناريست المصري أيمن سلامة عودة التحضيرات لمسلسل «عاليا» بطولة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد تراجعها عن قرار الاعتذار عن العمل.

انتهاء الأزمة

وكشف أيمن سلامة، في تصريح خاص لـ «عكاظ»، كواليس الأزمة، موضحاً أن مفاوضات جرت بين غادة عبدالرازق والشركة المنتجة، وانتهت بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، الأمر الذي دفعها إلى العدول عن قرارها والعودة لاستكمال المشروع.

موعد التصوير

وأشار إلى أن تصوير أولى مشاهد العمل سينطلق الأسبوع المقبل في إحدى مناطق القاهرة، معرباً عن أمله في أن يحقق المسلسل صدى إيجابياً لدى الجمهور.

اعتذار مفاجئ

وكانت غادة عبدالرازق قد أثارت الجدل خلال الأيام الماضية بإعلان اعتذارها المفاجئ عن المسلسل دون توضيح الأسباب، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول وجود خلافات داخل فريق العمل، قبل حسم الموقف بعودتها رسمياً.

تفاصيل العمل

يشار إلي أن مسلسل «عاليا» من بطولة غادة عبدالرازق، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن، وتتمحور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة الممزوجة بالإثارة.