خرجت رحاب، طليقة الفنان المصري الراحل سعيد مختار، للرد على الانتقادات والاتهامات الموجهة إليها بأنها السبب في وفاة طليقها، وذلك عقب إخلاء سبيلها.

ونشرت رحاب عبر حسابها الشخصي على منصة «فيسبوك» منشورًا قالت فيه: «الكلاب تعوي والقافلة تسير»، في إشارة إلى موقفها الرافض للاتهامات وتجاوز الجدل المثار حولها.

تفاصيل الواقعة

من جانبها، كشفت محامية الراحل سعيد مختار في بيان صحفي، تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن موكلها تعرض لغدر أثناء توجهه لرؤية ابنه بسبب تغيير طليقته موعد ومكان اللقاء، وأن زواجها العرفي غير قانوني.

وأضافت محامية الراحل أن حضور طليقته مع زوجها «العرفي»، تسبب في المشاجرة التي أدت إلى مقتل مختار طعنًا، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات الحادثة بالكامل.

أهم أعمال سعيد مختار

قدم سعيد مختار مجموعة من الأعمال البارزة في الدراما المصرية، من بينها مسلسلات: الدالي، زهرة وأزواجها الخمسة، الباطنية، مش ألف ليلة، وغيرها من الأعمال.