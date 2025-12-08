أكد الفنان المصري أحمد حلمي أنه وافق بحماس على الظهور كضيف شرف في فيلم «الست»، مضيفاً أنه كان سيقبل حتى لو كان الدور نصف مشهد فقط، تقديرًا للتحضيرات الاحترافية والرؤية العالمية للفيلم.

جوانب جديدة

وأشار حلمي في تصريح خاص لـ «عكاظ» إلى أن العمل أضاف له معرفة أعمق بجوانب حياة أم كلثوم الإنسانية والفنية، وكشف له محاور غير معروفة للجمهور، لافتًا إلى أن منى زكي استغرقت شهوراً طويلة في التحضيرات.

وعن الانتقادات الموجهة للفيلم كعمل سيرة ذاتية عن أم كلثوم، شدد على أهمية تقبل آراء الجمهور، مؤكدًا: «منى قدمت أقصى ما عندها، ونتقبل كل الآراء لكن دون تجريح».

ضيوف الشرف

وشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف من بينهم عمرو سعد، آسر ياسين، نيللي كريم، أحمد أمين، أحمد حلمي، أمينة خليل وغيرهم.

صناع العمل

وجمع الفيلم عددا من الفنانين رفقة منى زكي أبرزهم أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، محمد فراج، والعمل من سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

جديد أعماله

ومن جانبه، يعكف أحمد حلمي حالياً على تصوير فيلمه الجديد بعنوان «أضعف خلقه»، بمشاركة الفنانة التونسية هند صبري، والذي يشهد أول تعاون بينهما، والعمل تحت قيادة المخرج عمر هلال.