محمد بن عبدالرحمن الحفظي ‏ MOHAMADALHIFZI@

إلى الشاعر الراحل محمد بن زايد الألمعي، بعد صدور ديوانه الشعري بأعماله الكاملة.

..«فأنتمْ ووَحْديْ»

ومتْنُ العناقيدِ أمْطَرَ

كان على نَعْشِ ذكرى

نَمَتْ في القلوبِ

فأينعَ منها الوفاءُ

ومدَّدَ ساريةَ الوعدِ

حتى أفاقَ بها النَّسْجُ

والحبُّ

والقامةُ الراحلةْ.

** ما تَزالُ بِنا

راكزاً نبضَ قلبكَ

ذاكَ الذي أتْعَبَتْهُ الدروبُ

وفاضَ به الوجدُ

والشرفةُ الحانيةْْ.

** ما تزالُ بِنا

عند غيماتِ (أبها) التي سَكَنَتْكَ

تُصَبِّحُها بالقصائدِ

ينحَتُك الشعرُ بين ضفائرها

في وجوهِ الصَبِيَّاتِ

في همساتِ القُرى

والفؤادِ المعتّقِ بالوحيِ

والفتنةِ الباقيةْ.

** يا صديقي

كما كنتَ تكتُبُني في البداياتِ

عند تمامِ المساءِ

على رُكْنِ زاويةٍ فاضَ منها الحديثُ

وأطْرَبَها اللحنُ

حيث نُقَلِّبُ أوراقنا

نستقي صوتَ فيروز

نَايَ التهاميِّ

لَكْنَةَ أهلِ القُرَى

واحتمال القصيدةِ

وهي تنوءُ بأوجاعها

في عروقِ الشتاءْ.

** يا صديقيْ الذي أَوْكَلَ العمرَ

حتى تجفِّفَهُ الريحُ

خلف عباءاتها

مثل دفءٍ يُيَمِّمُ أعراسَهُ

رقْصَها المطريَّ

يُهَجِّؤُها نوتةَ القُرْبِ

مُلتَصِقاً

عند سنبلةِ الأمنياتْ.

** يا أبا الطيِّبِينَ الذين نَأَوا

من سراديبِ وَحْشَتِهم

فأناروا ضياءكَ في دربهم

كنتَ واحِدَهُمْ

سَقْفَ أحْرُفِهمْ

عندما سرَّبُوكَ بأسمائهم

وانتهوا بالعزاءِ

كأنَّ المواعيدَ لم يَكْتَمِلْ صيفُها

حوَّلُوا مأتم الغيبِ

سنبلةً للوقوفِ

كما غُرِّبَ الشِّعْرُ بَعْدَكَ

في خيمةِ اليُتْمِ

يلتمسُ العابرينَ

إذا أُدْلِجَتْ روحُهمْ

في بقايا التُّرابْ.

** كيف كنَّا الثلاثةَ

نطوي رِحَالَ الوصولِ

ونَنْقُشُ تلك الحكايا

على دفترِ العُمْرِ

مثل «قصائدنا في الجبلْ»

و قَبْلَ انعتاقِ السؤالِ الغزيرِ

و وَجْهِ السَّفَرْ.

** أعِدْنِيْ إليكَ

وفُتَّ يَبَابِيْ عليكَ

ولا تَطْوِ تلكَ المُتُون الطويلةَ

من حِبْرِ أعماقنا

عندما أفْزَعَتْنَا المساءاتُ

نَسْتَلُّ منها البقاءَ

نُلَوِّنُها بَصَراً مُثْقَلاً بالخيالاتِ

والصفحةِ التالية.