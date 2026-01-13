في تطور درامي يهدد بانهيار أحد أبرز المهرجانات الأدبية في أستراليا، أعلن نحو 90 كاتباً وروائياً ومفكراً بينهم أسماء بارزة مقاطعتهم فعاليات أسبوع الكتاب في مهرجان أديلايد 2026 الذي يُقام في الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس.

وجاءت المقاطعة الجماعية كرد فعل غاضب على قرار مجلس إدارة مهرجان أديلايد استبعاد الروائية والأكاديمية الفلسطينية الأسترالية البارزة الدكتورة راندا عبدالفتاح -الأستاذة في جامعة ماكواري وكاتبة روايات للكبار واليافعين- من برنامج المهرجان.

واستند قرار إدارة المهرجان الثقافي الكبير إلى ما وصفه مخاوف تتعلق بـ«الحساسية الثقافية» في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في بوندي بيتش في سيدني يوم 14 ديسمبر 2025، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم أطفال وإصابة عشرات آخرين، خلال احتفال بمناسبة عيد «الحانوكا» اليهودي، ونفذه مسلحان ملهمان بتنظيم «داعش».

عنصرية ثقافية

وأوضح المجلس في بيانه أنه «لا يقصد بأي شكل» ربط عبدالفتاح أو كتاباتها بالهجوم، لكنه اعتبر أن «تصريحاتها السابقة» التي تتعلق بدعمها القوي للقضية الفلسطينية وانتقاداتها للسياسات الإسرائيلية تجعل حضورها ذا «حساسية ثقافية» في السياق الوطني الحالي بعد الهجوم بأسابيع قليلة.

من جانبها وصفت عبدالفتاح القرار بأنه «عمل صارخ ووقح من العنصرية ضد الفلسطينيين»، معتبرة أنه «محاولة دنيئة لربطها بمجزرة بوندي»، مؤكدة أنها مضطرة للقول علناً: «ليس لي أي علاقة بجرائم بوندي».

وطالبت الكاتبة الروائية باعتذار رسمي وإعادة دعوتها فوراً، وأرسلت إشعاراً قانونياً عبر محاميها تطالب فيه بكشف جميع التصريحات التي استند إليها القرار.

موجة مقاطعة واسعة

وأثار قرار إدارة المهرجان ضد الكاتبة المشهورة موجة غضب واسعة، إذ أُعلن انسحاب المعهد الأسترالي للسياسات العامة من الرعاية، واستقال ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيسة بسبب الخلاف، وأزال المهرجان -مؤقتاً- قائمة المشاركين من موقعه الإلكتروني، وتم إرسال رسالة مفتوحة من 11 من قادة المهرجان السابقين يطالبون بإعادة الدعوة، معتبرين القرار «انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير».

كما أعلن نحو 90 كاتباً وروائياً مقاطعتهم المهرجان الأسترالي من بينهم أسماء عالمية مثل زادي سميث، وأستراليون بارزون مثل هيلين غارنر، ميشيل دي كريتشير، ميليسا لوكاشينكو، وآخرين.