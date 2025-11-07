أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تكريم الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة في دورته الثالثة، المقرر إقامتها من 10 إلى 14 نوفمبر بالقاهرة، تقديراً لإسهاماته الفنية الطويلة وتأثيره على أجيال من الأطفال والشباب.

وقالت رئيسة المهرجان الدكتورة داليا همام إن التكريم يأتي عرفاناً بالأعمال الخالدة التي قدمها أبو زهرة على الشاشة وفي الدبلجة، والتي تركت أثراً كبيراً في ذاكرة الجمهور العربي.

يُذكر أن الفنان القدير أبدع في أداء أصوات شخصيات كرتونية شهيرة مثل «جعفر» في علاء الدين وعودة جعفر، و«سكار» في الأسد الملك، إلى جانب أعمال درامية ومسرحية غنية بالقيم الإنسانية والتربوية التي أثرت في وجدان الطفل العربي.

اعتزال عبد الرحمن أبو زهرة

وفي عام 2023 أعلن نجل عبدالرحمن أبو زهرة اعتزال والده الفن نهائياً، عقب معاناته من أزمات صحية، ودخوله في حالة اكتئاب، بعد وفاة زوجته، مشيراً إلى أن هذا القرار ليس فيه رجعة.

وكان آخر أعمال عبدالرحمن أبوزهرة الجزء الأول من «موضوع عائلي»، بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، إيناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولي، مريم الجندي.