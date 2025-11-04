خرجت الفنانة المصرية نيللي كريم عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله سابقاً بشأن ارتباطها بحارس مرمى مصري شهير سبق له الدفاع عن نادي الزمالك ومنتخب مصر، مؤكدة أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأعربت نيللي، في بيان صحفي، عن استغرابها من تداول مثل هذه الشائعات وانتشارها الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن حياتها الخاصة ليست مجالاً للتكهن أو الشائعات.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تركز حالياً على مشاريعها الفنية الجديدة، مفضلة عدم الالتفات إلى الأخبار غير الدقيقة التي تتعلق بحياتها الشخصية.

حضور في رمضان

وتعاقدت نيللي كريم، سابقاً، على بطولة مسلسل جديد، سيجمعها مع الفنان المصري شريف سلامة بعد سلسلة أعمال ناجحة جمعتهما، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم.

وعلى جانب آخر، تنتظر نيللي كريم عرض فيلمها الجديد «هابي بيرث داي»، في السينمات المصرية خلال الفترة القادمة، ويضم العمل حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، علي صبحي، جهاد حسام الدين وغيرهم، والعمل من إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، وسارة جوهر.