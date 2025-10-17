وأنتَ تقودُ عرباتِ اللّغة.
لا تنظر إلى مراياي المكسورة،
فخَيمتي متململة
تحاولُ أن تنسى ظلًا تركها خلف بابٍ مغلق.
خذْ بيدي نحو غابةٍ
تلدُ أشجارَها كلّ فجرٍ،
لأعلّقَ حكاياي على أغصانها
مصابيحَ عتيقة
تضيء عتمةَ الكلمات.
ضعني في قلب نهرٍ هادئ،
لأغسلَ نصوصي التي تلطّخت بعارهم.
ثم أقايضها في سوقِ الفضّة،
وأشتري مناديلَ مطرّزة بيقين الانتظار،
أو على شرفةٍ مكسوةٍ بالياسمين
لأراقبَكَ تنثر غبار الخذلان عن عينيك.
لا تلتفتْ إلى أغاني الريح،
ولا تسألْ عن أسراري المخبأة في أكمامِ الورد.
انظرْ في عينيّ مباشرةً،
كما ينظر صيّادٌ إلى طائرٍ جريح،
ويمنحهُ الحريةَ بيدٍ مرتعشة.
تحدّث عني كأنك تروي أسطورةً
لأطفالٍ يجهلون معنى الذّر.
وقل إنني كنتُ أضيءُ الحكاياتِ التي تعبُرها
بحروفٍ ملوّنة،
وأنني كنتُ أكتب قصائدَ طويلة
فقط لأقطفَ ثمارَ الدّهشة في نهاياتها.
قل إنني كنتُ أصنعُ من الكلمات
مراكبَ ورقية،
وأتركها تبحر في مجرى الأحلام.
وأنني كنتُ أصنعُ من صدى صوتك
قلائدَ للرّيح،
وأعلقها على عنقِ المساء.
وأنتَ تقود عرباتِ اللغة،
خذْ بيدي وامشِ
كشمسٍ تشبكُ يدَيها
خلف ظهرها.
التفتْ لمرة واحدة،
وسأبتسمُ كما لو أنّك
الحياة كاملة في عيني.
