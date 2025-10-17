وأنتَ تقودُ عرباتِ اللّغة.لا تنظر إلى مراياي المكسورة،فخَيمتي متململةتحاولُ أن تنسى ظلًا تركها خلف بابٍ مغلق.خذْ بيدي نحو غابةٍتلدُ أشجارَها كلّ فجرٍ،لأعلّقَ حكاياي على أغصانهامصابيحَ عتيقةتضيء عتمةَ الكلمات.ضعني في قلب نهرٍ هادئ،لأغسلَ نصوصي التي تلطّخت بعارهم.ثم أقايضها في سوقِ الفضّة،وأشتري مناديلَ مطرّزة بيقين الانتظار،أو على شرفةٍ مكسوةٍ بالياسمينلأراقبَكَ تنثر غبار الخذلان عن عينيك.لا تلتفتْ إلى أغاني الريح،ولا تسألْ عن أسراري المخبأة في أكمامِ الورد.انظرْ في عينيّ مباشرةً،كما ينظر صيّادٌ إلى طائرٍ جريح،ويمنحهُ الحريةَ بيدٍ مرتعشة.تحدّث عني كأنك تروي أسطورةًلأطفالٍ يجهلون معنى الذّر.وقل إنني كنتُ أضيءُ الحكاياتِ التي تعبُرهابحروفٍ ملوّنة،وأنني كنتُ أكتب قصائدَ طويلةفقط لأقطفَ ثمارَ الدّهشة في نهاياتها.قل إنني كنتُ أصنعُ من الكلماتمراكبَ ورقية،وأتركها تبحر في مجرى الأحلام.وأنني كنتُ أصنعُ من صدى صوتكقلائدَ للرّيح،وأعلقها على عنقِ المساء.وأنتَ تقود عرباتِ اللغة،خذْ بيدي وامشِكشمسٍ تشبكُ يدَيهاخلف ظهرها.التفتْ لمرة واحدة،وسأبتسمُ كما لو أنّكالحياة كاملة في عيني.