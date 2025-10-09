بحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والمهتمين بالحراك الثقافي، دشنت الكاتبة والإعلامية الدكتورة أمل حمدان إصدارها الوطني الجديد حراك وأثر في ظل عراب الرؤية محمد بن سلمان، ضمن فعاليات ركن المؤلف السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 المقام بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويوثق الكتاب مسيرة التحول الوطني في ظل رؤية 2030، مسلطاً الضوء على الحراك الإعلامي، وتمكين المرأة، والنقلة النوعية في مختلف القطاعات، من خلال مقالات ورصد ميداني كتبتها المؤلفة من قلب الحدث.

وأعربت أمل حمدان عن فخرها بتدشين الكتاب في هذا المحفل الثقافي الكبير، مؤكدة أن العمل يجسد صوت المرأة الإعلامية السعودية في توثيق الحراك التنموي ونقله للأجيال القادمة امتداد لإصدارها السابق بصمة أمل.

وشهد ركن التوقيع حضوراً لافتاً وتفاعلاً واسعاً من الزوار والمثقفين الذين أشادوا بمضامين الكتاب الوطنية الملهمة، وتبادلوا مع الكاتبة الأحاديث حول أهمية التوثيق الإعلامي لدعم التحول الثقافي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.

وأكدت الدكتورة أمل حمدان ل«عكاظ» عزمها ترجمة الكتاب إلى اللغتين الصينية والإنجليزية؛ بهدف نقل التجربة السعودية إلى العالم، مشيرة إلى أن الترجمة ليست مجرد نقل نصوص بل رسالة تتجاوز الحدود لتعريف العالم برؤية المملكة وإنجازاتها الكبرى.

واختتمت فعالية التدشين بتوقيع أمل حمدان نسخاً من كتابها للحضور والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفائية عكست مكانة الكلمة والإبداع في المشهد الثقافي السعودي.

يذكر أن الكتاب سيعرض لاحقاً في معارض عربية ودولية، ضمن خطة المؤلفة للتوسع الثقافي الخارجي.