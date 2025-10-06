توقّع الشاعرة أفراح مبارك الصباح، يوم الخميس التاسع من أكتوبر، في منصة التوقيعات بحرم جامعة الأميرة نورة، الساعة السادسة مساء، في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ النسخة الأحدث من مجموعتها الشعريّة «صندوق».

ويعدّ الحضور الأول لها في المشهد الثقافي السعودي عقب سلسلة من المشاركات الخليجية والعربية، إذ إن تجربتها إضافة للحركة الأدبية والثقافية في الخليج العربي، كما أن تجربتها الشعرية عميقة التعبير عن الإنسان بصدق وشفافية شأنها في التعبير عن الذات والمشاعر، إضافة إلى أنها مولعة بالموسيقى، وتتقن العزف على آلتي القانون والعود، وترى أن عالمها الشعري مدوزن على نوتة مموسقة بالفطرة. يذكر أن الشاعرة نشأت في بيئة ثقافية ثريّة، فوالدها مبارك عبدالله الجابر ملهمها ومحفزها الأول مثقف نوعيّ، ووالد جدها عبدالله الجابر أول وزير معارف في الكويت وشخصية تربوية وثقافية رائدة.

وسبق أن أصدرت الشاعرة دواوين عدة، منها: «عويلٌ لصمتٍ لا يُسمع»، و«شغف أزرق»، وتمت ترجمة بعض من قصائدها إلى الإنجليزية.