أعلن نقيب الفنانين العراقيين رئيس مهرجان بغداد السينمائي الدكتور جبار جودي مشاركة 67 فيلماً عراقياً وعربياً مختارة من أصل 423 تقدمت، موزعة على مسابقات الروائي الطويل والقصير، الوثائقي الطويل والقصير، وأفلام الأنيميشن.

كلمة رئيس المهرجان

وقال الدكتور جبار جودي، في بيان صحفي، إن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة تضم 15 فيلماً، من بينها خمسة أفلام من العراق، هي «أناشيد آدم»، «ندم»، «إبن آشور»، «القناني المسحورة»، «جريرة».

كما تشارك تونس ضيفَ شرّف بالمسابقة بفيلمين طويلين، هما «برج الرومي»، و«عصفور جنة»، بينما تشارك مصر بفيلم واحد هو فيلم «ضي» للمخرج كريم الشناوي، وسورية بفيلم «سلمى» للمخرج جود سعيد، والمغرب بفيلم «وحده الحب» للمخرج كمال كمال، وفيلم «كواليس» للمخرجين خليل بن كيران وعفاف بن محمود.

وأضاف الدكتور جبار جودي في بيانٍ له: تشارك لبنان بالمسابقة أيضاً بفيلم «أرزة»، وفلسطين بفيلمي «من المسافة صفر» «شكرًا لأنك تحلم معنا»، في حين ستشارك السعودية بفيلم «هوبال» للمخرج عبدالعزيز الشلاحي.

أفلام افتتاح مهرجان بغداد

وأكد «جودي»، أن المهرجان سيفتتح بالفيلم العراقي الروائي الطويل المرمم «سعيد أفندي»، للمخرج كاميران حسني، ويُعرض بالافتتاح أيضاً الفيلم التونسي «صمت القصور» احتفاءً بالسينما التونسية باعتبارها ضيفَ شرف المهرجان.

كلمة مدير المهرجان

ومن جانبه، أضاف مدير المهرجان الدكتور حكمت البيضاني، أن الدورة الثانية ستشهد منافسة بارزة في الأفلام الروائية القصيرة بمشاركة 24 فيلماً من دول عربية عدة، بينها العراق «رحاب، أبيض كالأحمر، الكمان، خراب الدورة الدموية، سحر، ماراثون»، والأردن «ترويدة»، الإمارات «دعاء آمل»، البحرين «المعقد»، الجزائر «موعد»، السعودية «حوض»، السودان «دعاء العشاء»، المغرب «مرآة للبيع»، سورية «على الحافة»، سلطنة عمان «المجهول»، قطر «ارحل لتبقى الذكرى»، مصر «كان نفسي، الوريث»، وتونس «عالحافة، ليني افريكو، رحلة، يوم كيراتين».

مسابقك الأفلام الوثائقية الطويلة

وأوضح أن المهرجان يشهد منافسة في الأفلام الوثائقية الطويلة بمشاركة 5 أفلام هي: «من أبدول إلى ليلى»، «حكايات الأرض الجريحة»، «مثل قصص الحب»، «السودان يا غالي»، «السنعوسي».

مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة

كما تتنافس 13 فيلماً وثائقياً قصيراً من دول عدة، منها العراق «حنين، مرآة السماء، تحت، إبراهيم»، الجزائر «المُبلّغ»، السعودية «هدهدة»، المغرب «فريق»، اليمن «لن أغادرها»، سورية «سينما الدنيا»، سلطنة عمان «الأراضي الرطبة»، لبنان «صوب الضو»، ومصر «أطفال ولكن، نوبة كاتو».

مسابقة أفلام الأنيميشن

أما في مسابقة أفلام الأنيميشن فتشارك 10 أفلام، منها العراقية «بطارية، بامار، نابو، النزيل، حدث في الحمام»، إلى جانب أطفال البرزخ «الإمارات»، أوليفيا «الجزائر»، الزجاجة الأخيرة «سورية»، سكربت «مصر»، وعدالة الحياة «الأردن».