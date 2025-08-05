بدأ المخرج المصري محمد زكريا تصوير برنامجين جديدين بمدينة العلمين الجديدة، في خطوة تهدف إلى نقل الصورة الحقيقية للطفرة الاستثمارية والعمرانية التي تعيشها مصر إلى المشاهد العربي، عبر شاشتي النهار والمحور.



ويُعرض البرنامج الأول بعنوان «عقار مصر» على قناة النهار، ويقدمه الإعلامي طاهر حمدي، ويسلّط الضوء على المشروعات العقارية الكبرى بمدينة العلمين، ويكشف فرص الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال جولات ميدانية داخل المواقع الإنشائية وأحاديث مع كبار المطورين العقاريين، في إطار رؤية مصر 2030.



أما البرنامج الثاني فهو «بوابة الاستثمار» ويُعرض حالياً على شاشة المحور، من تقديم الإعلامية دينا أبو العلا، وهو برنامج متخصص في تغطية المشروعات القومية والمبادرات الاقتصادية الكبرى، ويستعرض قصص النجاح والنماذج الشبابية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع استضافة شخصيات بارزة من رجال الأعمال وصناع القرار في المجالات الاقتصادية المختلفة.



ويعتمد زكريا في البرنامجين على تقنيات إخراجية حديثة تمزج بين الأداء التلفزيوني والتصوير السينمائي، بما يضمن تقديم محتوى بصري نابض بالحياة يعكس حجم الإنجاز على أرض الواقع، وهو ما اعتبره نقاد وإعلاميون مشروعاً جديداً في الإعلام المصري يليق بحجم الطفرة العمرانية في المدن الجديدة.



ولم تكن هذه الخطوة سوى بداية لعام حافل بالنسبة للمخرج محمد زكريا، الذي يستعد أيضاً لخوض تجربة درامية كبرى خلال موسم رمضان 2026، من خلال مسلسل ضخم يجمع بين النجمين أحمد السقا ومصطفى شعبان، في أول تعاون فني لهما تحت قيادة زكريا، وسط توقعات بأن يكون العمل الأضخم إنتاجياً والأكثر جماهيرية في الموسم، نظراً لما يحمله من توقيع زكريا، الذي أصبح أحد الأسماء الواعدة في عالم الدراما.

ويُعد زكريا واحداً من أبرز المخرجين الذين تحوّلوا من العمل الإعلامي إلى الاحتراف الفني، إذ بدأ مراسلاً صحفيّاً في قناتي النهار والمحور، قبل أن يشق طريقه نحو عالم الإخراج، ليصبح خلال سنوات قليلة من صناع الصورة المؤثرين في مصر.