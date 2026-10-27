كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن معاناتها من نوبات الهلع التي جسدتها في مسلسل «طالع نازل» الجاري عرضه حالياً، مُشيرةً إلى موقفها الشخصي من الانتقام بعد الخيانة الزوجية، ورؤيتها لدوافع شخصية «نورا» التي تجسدها في المسلسل، في ظل انقسام الجمهور بين من يتعاطف معها ومن يرى أن تصرفاتها تجاوزت حدود استعادة الحقوق.

الانتقام

وأكدت زكي، خلال لقائها في برنامج «تفاعلكم» على قناة «العربية»، أنها لا تحب الانتقام في حياتها الشخصية، قائلةً: «أنا ما بحبش الانتقام كبني آدم، وبشوف إن دي حاجة بتضرني أنا شخصياً قبل ما تضر اللي قدامي».

لكنها أوضحت تفهمها لدوافع نورا، مُشيرةً إلى أن زوجها لم يكن السبب الوحيد وراء تنازلها عن حلم الأمومة، لكنه كان أحد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، في وقت اكتشفت فيه أنه خانها وأخفى عنها زواجه الآخر وحقيقة عاشتها معه بالكذب لمدة عامين على الأقل.

جرح كبير

وأضافت أن نورا تعرضت لجرح كبير، ولم يكن من حق زوجها أن يخونها أو يحرمها من معرفة الحقيقة طوال هذه المدة، مُعتبرةً أن هذه التفاصيل تفسر غضب الشخصية وردود فعلها.

كما شددت على أن المسلسل لا يسعى إلى توجيه الجمهور أو تلقينه سلوكاً بعينه، بل يحاول تقديم الشخصيات ومشاعرها بصدق، بما يتيح للمشاهد أن يفهم دوافعها ويكوّن رأيه الخاص بشأنها.

قلق وهلع

من بين أكثر المحاور الشخصية التي تناولتها منى زكي خلال اللقاء، حديثها عن مشاهد نوبات الهلع التي مرت بها شخصية نورا، مُوضحةً أن تقديم هذه المشاهد ليس سهلاً عليها بسبب تجربتها الشخصية مع القلق ونوبات الهلع.

وقالت: «أحب أداء هذه النوعية من المشاهد، لكنها تشعرني بالضيق عندما أضطر إلى استحضار مشاعر أحاول تجاوزها والتعافي منها في حياتي الواقعية»، لافتةً إلى أن معاناتها مع هذه النوبات تعود إلى سنوات طويلة.

وأضافت أن تجربتها جعلتها أكثر قدرة على فهم تفاصيل النوبة، وكيف تبدأ وما يشعر به الإنسان خلالها، وهو ما ساعدها على تقديم المشهد بإحساس صادق.

مشهد العشاء

وكشفت منى زكي كواليس مشهد العشاء الذي جمع الزوجة الأولى بالثانية، مُبينةً أنه استغرق ثلاثة أيام من التصوير، والحوار المكتوب للمشهد قدم مساحة مختلفة للتعبير عن المشاعر المتناقضة التي تعيشها الشخصيات.

طالع نازل

و«طالع نازل» مسلسل درامي مصري يتكون من 10 حلقات من بطولة الفنانة منى زكي، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول العلاقات الزوجية والخيانة.

وتجسد منى زكي شخصية «نورا»، وهي سيدة تكتشف أن زوجها أخفى عنها زواجه من امرأة أخرى لمدة عامين، لتجد نفسها في مواجهة صدمة عاطفية تدفعها إلى إعادة النظر في حياتها وعلاقتها به، وسط صراع تتداخل فيه مشاعر الغضب والخيانة والرغبة في استعادة حقوقها.

ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد شاهين ومريم الخشت وميمي جمال، وهو من إخراج هاني خليفة.