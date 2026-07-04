حالة من «الجنون الكروي» والبهجة العارمة اجتاحت أروقة الوسط الفني العربي والمصري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالصعود لأول مرة إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم. الفرحة لم تكن عادية، بل تحولت منصات النجوم إلى ساحات للرقص، والدموع، والعناق الجماعي، وسط ترقب ملحمي للمواجهة القادمة ضد أرجنتين ليونيل ميسي.

انفجار الاحتفالات جاء عقب حبس الأنفاس في ركلات الترجيح أمام منتخب أستراليا، حتى سدد المدافع حسام عبدالمجيد الركلة الأخيرة المفصلية، ليعلن كتابة تاريخ جديد للفراعنة في المونديال.

وامتلأت حسابات النجوم بمقاطع فيديو تلقائية وعفوية وثقت لحظات هستيرية، وكان على رأس المحتفلين النجم تامر حسني، والمخرج رامي عادل إمام اللذان ظهرا في انفعالات قوية وفرحة طاغية.

أما نجم المقالب رامز جلال، فقد خطف الأضواء كعادته وأطلق شعاراً طريفاً ومتحمساً تصدر «التريند» فوراً، حيث كتب: «لا ميسي ولا الأرجنتين.. إحنا أحفاد الفراعين!»

وفرضت اللمسة الكوميدية المصرية نفسها وبقوة، إذ تفاعل النجم محمد هنيدي مع الحدث عبر «كوميكس» ساخر ومطول من أحد مشاهده الشهيرة، متهكماً من الخوف الذي سبقه مبالغة البعض من الطول الفارع للاعبي أستراليا.

وفي السياق ذاته، صدم الفنان محمد ثروت جمهوره بطريقة احتفال مبتكرة، إذ نشر صورة «متخيلة» وهو يرتدي قفازات الملاكمة داخل الحلبة، ويوجه ضربة قاضية لحيوان «الكنغارو» الأسترالي ليسقطه أرضاً، وسط تفاعل وجرعات ضحك مكثفة من متابعيه.

ولم تفوت النجمات فرصة التعبير عن دعم المنتخب المصري، إذ تخلين عن فساتين السهرة وظهرن بتيشرت المنتخب المصري الرسمي، وكان أبرزهن: النجمة اللبنانية نيكول سابا، والفنانة حنان مطاوع، والمطربة مي فاروق، وريهام عبدالحكيم، والراقصة دينا، إلى جانب الإعلامية مفيدة شيحة، مما أضفى صبغة مصرية خالصة على السوشيال ميديا.

وفي مشهد موازٍ، انهال سيل من برقيات الدفء والتهنئة من الحسابات الشخصية لعدد من الفنانين والفنانات، الذين عبروا عن الفخر بهذا الإنجاز غير المسبوق للمنتخب المصري، وتقدمت الطليعة النجمة الاستعراضية شيريهان، والنجمات نانسي عجرم، وأحلام، ولطيفة، ليتحول الصعود المصري إلى عرس فني عربي بنكهة عالمية تترقب موقعة ميسي بفارغ الصبر.