فاجأ النجم الأمريكي داني غلوفر جمهوره بإعلانه إصابته بمرض ألزهايمر، كاشفًا تفاصيل معاناته مع المرض العصبي الذي يرافقه منذ سنوات، وذلك في حديث اتسم بالصراحة خلال أحدث ظهور إعلامي له.

كواليس إصاباته

وأكد غلوفر، البالغ من العمر 79 عامًا، في تصريحات تلفزيونية، أن تشخيص إصابته جاء بعد فترة من حصوله على جائزة الأوسكار الإنسانية الفخرية، موضحًا أنه بدأ يلاحظ تغيرات تدريجية في قدرته على الحركة والكلام واستعادة الذكريات.

وأشار إلى أنه يحاول التكيف مع حالته الصحية والتعايش معها قدر الإمكان، معربًا عن قناعته بأن المرض سيفرض تحديات أكبر مع مرور الوقت، لكنه يتعامل مع الواقع بإيمان وشجاعة.

مواجهة المرض

كما أكد غلوفر تمسكه بمواصلة حياته الطبيعية، مشددًا على أن ألزهايمر لن يمنعه من الاستمرار في العمل وتحقيق ما يطمح إليه، معتبرًا أن ما زال أمامه الكثير ليقدمه على المستويين المهني والإنساني.

التوعية والمساندة

كما أعلن الفنان الأمريكي أنه يعتزم إلى جانب أفراد أسرته، دعم جهود التوعية بمرض ألزهايمر من خلال التعاون مع جمعية ألزهايمر الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على المرض ومساندة المصابين وأسرهم وتعزيز الوعي بكيفية التعامل مع تحدياته.