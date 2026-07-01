أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر إيقاف المطرب رحيم نور عن ممارسة النشاط الفني لمدة شهر، عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجنة العمل بالنقابة بشأن مخالفات مهنية نُسبت إليه.

مخالفات مهنية

أوضحت النقابة، في بيان صحفي، أن قرار الإيقاف جاء بعد ثبوت ارتكاب المطرب عددًا من المخالفات، من بينها عدم الالتزام بموعد متفق عليه مع إحدى الجهات المنظمة، إضافة إلى صدور تصرفات وطريقة تعامل اعتُبرت مخالفة للوائح المنظمة للمهنة وما تفرضه من ضوابط سلوكية.

تنفيذ العقوبة

وبحسب القرار الصادر عن وكيل النقابة رئيس لجنة العمل الدكتور علاء سلامة،، يبدأ تنفيذ العقوبة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 ويستمر حتى نهاية الشهر، مع منع رحيم نور من مزاولة أي نشاط فني طوال مدة الإيقاف.

وقف التصاريح

وقررت نقابة المهن الموسيقية كذلك وقف إصدار أي تصاريح عمل للمطرب خلال فترة العقوبة، مع تعميم القرار على الجهات المختصة لضمان الالتزام بتنفيذه حتى انتهاء مدة الإيقاف.