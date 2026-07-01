وضعت خبيرة التجميل مي كمال حداً للتكهنات التي أحاطت بعلاقتها بالفنان أحمد مكي، بعدما أعلنت انتهاء ارتباطهما بصورة نهائية، بعد أشهر من تداول أنباء عودتهما، مؤكدة أن كل طرف سيواصل حياته بعيداً عن الآخر.

إعلان الانفصال

كشفت مي كمال عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» عن انتهاء علاقتها بأحمد مكي، إذ نشرت صورة جمعتهما، وأرفقتها برسالة أكدت فيها أن الانفصال أصبح نهائياً، لتنهي بذلك التكهنات التي صاحبت علاقتهما خلال الفترة الماضية.

رسالة مقتضبة

وكتبت مي: «انقطع حبل الود بيني وبين أحمد، تم الانفصال نهائياً، وما كان لله بقى وما سواه مضى.. الحمد لله».

جدل قبل الحسم

وكانت مي كمال قد أثارت خلال الأشهر الماضية تفاعلاً واسعاً، بعدما نشرت رسالة وصورة حملتا طابعاً عاطفياً، ما فتح باب التكهنات حول عودة العلاقة بينهما، قبل أن تحسم الأمر نهائياً بإعلان الانفصال.

آخر أعمال مكي

ويُعد آخر ظهور درامي للفنان أحمد مكي من خلال «الغاوي»، الذي عُرض في موسم رمضان 2025، بمشاركة عائشة بن أحمد، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، وإخراج ماندو العدل.