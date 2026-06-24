حدد الإعلامي المصري توفيق عكاشة أجراً مادياً مقابل ظهوره في الحوارات التلفزيونية على القنوات العربية، وذلك عبر رسالة وجهها إلى الجهات الراغبة في استضافته.

من 5 إلى 10 آلاف دولار

وأعلن عكاشة من خلال حسابه الرسمي على «إكس» بأن قيمة ظهوره في أي حلقة تلفزيونية تصل مدتها إلى ساعة واحدة أو أقل تبلغ 5 آلاف دولار، مشيراً إلى ارتفاع قيمة الأجر إلى 10 آلاف دولار في حال تجاوزت مدة الحلقة ساعة واحدة، وهذه الزيادة تطبق حتى لو تجاوز الوقت المحدد دقيقة واحدة فقط.

إطار واضح

ووجه عكاشة رسالته إلى كافة القنوات التي تتواصل معه أو ترغب في استضافته، لافتاً إلى أن إعلانه لهذه الشروط يهدف إلى وضع الأمور في إطار واضح ومحدد قبل البدء في أي تواصل مستقبلي.

وذكر بأن الغرض الأساسي من تحديد هذه المبالغ هو تجنب الوقوع في أي مواقف محرجة أو الدخول في خلافات تتعلق بالاتفاقات المالية الخاصة بالمقابلات التلفزيونية.

شروط مالية

أكد عكاشة عدم رفضه إجراء الحوارات الإعلامية، لكنه يضع شروطاً مالية واضحة لتنظيم هذا التواجد.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من الترقب حول عودته للشاشة، إذ اختار منصة «إكس» لتكون وسيلة إبلاغ الجهات الإعلامية العربية بقراره الجديد. وتضمن الإعلان تفاصيل دقيقة حول المدة الزمنية للحلقات، مما يعكس رغبته في ضبط الجوانب التعاقدية بشكل مسبق.

ويأتي هذا التطور في وقت تزايدت فيه طلبات الاستضافة الإعلامية الموجهة إليه، مما دفعه لإعلان هذه التسعيرة بشكل علني لمنع أي تضارب في التوقعات بينه وبين القنوات الطالبة للحوار.