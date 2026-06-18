حسم الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، الجدل المثار حول التشابه بين أغنية «فلتة» لرامي صبري وأغنية «بابا» لعمرو دياب، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بسرقة أو اقتباس في التوزيع الموسيقي، وإنما يعود إلى استخدام إيقاع موسيقي متشابه بين العملين.

إيقاع مشترك

وأوضح السيد في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» بأن الأغنيتين تستندان إلى إيقاع معروف ومتداول في الموسيقى المصرية منذ سنوات طويلة، وهو ما يمنح المستمع إحساسًا بالتقارب بينهما، دون أن يعني ذلك وجود نقل مباشر أو تشابه في الألحان.

هوية مستقلة

وأشار إلى أن لكل أغنية شخصيتها الخاصة من حيث التوزيع والهوية السمعية والصياغة الموسيقية، لافتًا إلى أن الاعتماد على الإيقاع نفسه لا يلغي اختلاف الرؤية الفنية التي تميز كل عمل عن الآخر، مؤكداً بأن الإيقاعات الموسيقية لا تندرج ضمن العناصر التي يمكن نسب ملكيتها لعمل بعينه، لذلك فإن تشابهها بين الأغنيات لا يعد دليلاً على الاقتباس أو النقل بل يعد من الممارسات الشائعة في صناعة الموسيقى.

إشادة بالألبوم

وأشاد الناقد الموسيقي بألبوم «القمر» لرامي صبري، مؤكدًا أنه يضم مجموعة متنوعة من الأغنيات التي نجحت في جذب اهتمام الجمهور منذ طرحها.