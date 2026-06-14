كشفت منى أبو سديرة، زوجة الفنان المصري سامي عبدالحليم، تطورات جديدة في حالته الصحية، موضحة أنه تم نقله إلى العناية المركزة للمرة الخامسة نتيجة تدهور حالته خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

متابعة طبية دقيقة

وأشارت إلى أن الحالة الصحية لزوجها لا تزال تستدعي المتابعة الدقيقة داخل الرعاية المركزة، مطالبة الجمهور ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

شكر وتقدير للدكتور أشرف زكي

كما حرصت على توجيه الشكر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، مؤكدة أنه يواصل دعم الأسرة بشكل مستمر ولم يتوقف عن متابعة الحالة منذ بداية الأزمة سواء بالحضور المباشر أو من خلال توفير حلول سريعة للتعامل مع المستجدات، مشيدة بموقفه الإنساني ودعمه المتواصل.

نفي الشائعات

نفت زوجة سامي عبدالحليم ما تم تداوله حول تكفل الفنان خالد النبوي بعلاجه، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة، موضحة أن زوجها يتلقى الرعاية الطبية عبر التأمين الخاص به داخل أكاديمية الفنون، إلى جانب تأمين نقابة المهن التمثيلية.

وشددت على أن الأسرة وحدها المسؤولة عن متابعة حالته واتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجه، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.