أكدت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن انفصالها عن زوجها غير صحيح، مشيرة إلى أن الأمر لم يتجاوز كونه خلافاً عابراً جرى تضخيمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

منشور توضيحي

وقالت، في منشور عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «الحمد لله مفيش حاجة، والخبر مالوش أي أساس من الصحة»، موضحة أن ما نُشر حول انفصالها وعودتها إلى زوجها غير دقيق.

وأضافت: «من فضلكم يتم حذف الخبر من كل المواقع، وتبقوا ناس محترمة وتحترموا مشاعرنا كلنا لأنه مالوش أي أساس من الصحة، خلاف صغير وعدّى على خير. احترموا أولادنا».

لحظة غضب

وأعربت عن استيائها من تداول أخبار تتعلق بحياتها الخاصة، معتبرة أن ما حدث كان مجرد منشور لحظي نُشر في لحظة غضب وحُذف سريعاً، مشددة على ضرورة احترام خصوصية العائلات وعدم الانسياق وراء الشائعات، مضيفة: «ده كان بوست نزل في لحظة غضب الساعة الخامسة صباحاً، واتحذف بعد دقيقة واحدة، يعني مش عايزة أنشره، ليه بتعملوا كده؟ شوية احترام يا جماعة مش كده».

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً «لحظياً» كانت قد نشرته سعيد أعلنت فيه انفصالها عن زوجها بعد زواج دام 10 سنوات، قبل أن تعود وتنفي صحة ما جرى تداوله وتؤكد أن الأمر لم يتجاوز كونه خلافاً عابراً.