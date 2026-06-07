تحيي الفنانة السورية أصالة نصري أمسية غنائية جديدة في جدة 19 يونيو الجاري على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن حفل فني يقوده المايسترو مصطفى حلمي.

تذاكر إلكترونية

ونشرت الجهة المنظمة الملصق الدعائي الرسمي للحفل الذي سيشهد تقديم مجموعة من أبرز الأغنيات التي اشتهرت بها أصالة على مدار مسيرتها الفنية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن موعد طرح التذاكر عبر المنصات الإلكترونية، تمهيداً لبدء الحجز أمام الراغبين في حضور الحفل.

شائعات الانفصال

من جهة ثانية، ردت أصالة بشكل غير مباشر على شائعات انفصالها عن زوجها فائق حسن التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صورة عائلية ظهرت فيها برفقته، ما اعتبر دليلاً على استقرار حياتهما الزوجية ونفي ما تردد من أنباء عن خلافات.