كشف الكاتب والروائي المعروف الدكتور نايف الجهني اكتمال النسخة المبدئية من مشروعه الدرامي التاريخي الأضخم تحت عنوان «المؤسس»، المكوَّن من 100 حلقة، الذي يستعرض السيرة العطرة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بأسلوب درامي فلسفي إنساني يليق بمكانة رمز التوحيد وباني هذا الكيان الشامخ.



وقال الدكتور نايف الجهني، في تصريح خاص إلى «عكاظ»: «إن هذا المشروع ليس مجرد سرد تاريخي، بل هو رؤية فنية عالمية الطموح، تهدف إلى تقديم الجوانب القيادية والفكرية والإنسانية للملك المؤسس، بلغة عصرية تخاطب العالم وتُخلِّد القصة للأجيال. وقد اعتمدت على أدق المصادر الرسمية، وأنا اليوم أنتظر المباركة والدعم من الجهات المعنية، وليكن إنتاجه عبر هيئة الترفيه أو وزارة الثقافة، وأتشرف بأي توجيه ومساندة من الجهات المعنية لجعل هذا العمل حدثاً سينمائياً وثقافياً عالمياً يليق بتاريخ بلادنا العظيم».



وأوضح الجهني أنه صاغ العمل في خمسة أقواس درامية تمثل خارطة طريق الملحمة، لتشكل سردية متكاملة لتوحيد الجزيرة العربية، موزعة على 100 حلقة، مع توسيع لكل مرحلة بما يمنح العمق والتفصيل، وهي:



• القوس الأول (مرحلة الجسر التاريخي بين تأسيس الدولة الأولى والثانية، وصولاً إلى بداية رحلة الخروج من الرياض للتخطيط لهذه الملحمة)، حيث تتحول محنة السقوط إلى مدرسة لصناعة القائد، ويرصد تشكُّل العقلية الاستراتيجية للملك المؤسس من رحم الأمل العميق والترقب الحكيم.



• القوس الثاني (فتح الرياض وتأسيس النواة)، حيث يتحول الحلم إلى فعل، ويوثق لحظة الاسترداد التاريخية، والبدايات الأولى لبناء كيان متين في قلب نجد.



• القوس الثالث (توحيد نجد وبناء التحالفات)، حيث تتجلى حكمة الملك في تحويل الصراع إلى دولة، وإظهار الرياض مركزَ إشعاعٍ سياسي وعسكري.



• القوس الرابع (توحيد الحجاز وميلاد المملكة)، ويرصد التحول الفارق من قائد محلي إلى زعيم الأمة، وإعلان الكيان المبارك تحت راية التوحيد.



• القوس الخامس (البناء والتأسيس)، إذ يخلد إرث المؤسس في بناء الدولة الحديثة، من الأنظمة والأمن إلى التعليم والاتصالات، لتظل أسسه قائمة شاهدة على عبقرية القائد.



وحدّد الجهني هوية العمل اللغوية، مؤكداً أنه سيكون باللغة العربية الفصحى القريبة من اللغة اليومية، ليكون قريباً من وجدان المشاهد، وسيُترجم إلى اللغة الإنجليزية أثناء العرض، ليصل إلى الجمهور العالمي، محققاً بذلك هدفه الأسمى في جعل هذا المسلسل عملاً عالمياً يروي قصة التأسيس للعالم بلغة إنسانية جامعة، تثير إعجاب المجتمعات بكافة مستوياته الثقافية والمعرفية.



وأكد إن النص جاهز، وينتظر فقط اطلاع الجهات المعنية عليه وإثراءه بالملاحظات والتعديلات، ليكتمل عقده، وقبل ذلك تتويج هذا الحلم الطموح بالمباركة والدعم الرسمي من المقام السامي والجهات المعنية؛ لأن هذا العمل يستحق أن يُرى بالصورة التي تليق بعراقة هذا التاريخ.



واختتم الجهني رسالته برسالة وطنية مؤثرة، قال فيها: «نحن أبناء هذا الوطن، الذين نعمنا بوحدته وخيراته الكبيرة على مدى ثلاثة قرون، منذ التأسيس قبل 300 عام، مروراً بتوحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، واستمراراً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وهذا التاريخ العظيم يستحق أكثر من عمل فني، ويمكن لهذا المسلسل أن يتحوّل أيضاً إلى فيلم سينمائي، ليكون إرثاً بصرياً يخلد قصة الأجداد للأجيال القادمة. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة هذا الوطن المعطاء، وأن تلقى الفكرة المباركة والدعم، لتكون انطلاقة حقيقية لملحمة تليق باسم المؤسس». متمنياً مساعدته لتحقيق حلمه وحلم كل مواطن يريد أن يرى العالم كيف تشكلت هذه الملحمة العظيمة.



جاءت هذه المبادرة النوعية من الدكتور نايف الجهني لتجسّد حراكاً ثقافياً واعياً يدرك أن توثيق سيرة الأبطال المؤسسين، وسيرة البطل معزّي، بالقالب الفني العصري، وإنتاجه ليس رفاهية فنية، بل توثيق وترسيخ لكل مضامينه الاستثنائية. وواجب وطني يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت قطاع الثقافة والفنون أولوية غير مسبوقة.